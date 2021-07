Boëge Boëge Boëge, Haute-Savoie Atelier Chercheur d’Or Boëge Boëge Catégories d’évènement: Boëge

Haute-Savoie

Atelier Chercheur d’Or Boëge, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Boëge. Atelier Chercheur d’Or 2021-07-12 13:30:00 – 2021-07-12 16:00:00

Boëge Haute-Savoie Boëge EUR 25 25 Devenez chercheur d’or !

Vivez l’expérience : une randonnée au bord et dans le lit de la rivière. Vivez l’aventure des chercheurs d’or, découvrez les techniques de l’orpaillage, la rivière, son écosystème et les petites bêtes qui la peuplent ! boristourne@gmail.com +33 6 86 89 98 63 http://www.boristourneaccompagnateur.com/ dernière mise à jour : 2021-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Boëge, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Boëge Adresse Ville Boëge lieuville 46.20837#6.40519