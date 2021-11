Langeac Ateliers de la Bruyère Langeac Haute-Loire, Langeac Atelier Check Up Ateliers de la Bruyère Langeac Langeac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Dans le cadre de notre partenariat avec l’incubateur COCO SHAKER, nous accueillons un atelier Check Up dans nos locaux de Langeac (Rue Roche BUFFEYRE, face à LIDL) le MARDI 23 NOVEMBRE de 14h00 à 17h00. Destiné aux porteurs de projets ou d’idées, un atelier collectif pour développer son idée ou son projet et découvrir les bases de l’entrepreneuriat social. Vous avez envie de monter un projet engagé, qui a du sens pour vous et vous avez pour ambition d’avoir un impact positif sur votre territoire? Vous aurez la possibilité de : – Découvrir un incubateur et les bases de l’entrepreneuriat social – Développer votre projet : Problématique sociale et/ou environnementale, mission sociale, vision et ambition du projet – Échanger avec d’autres entrepreneurs du territoire.

Gratuit sur inscription

