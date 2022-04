Atelier : Chaussure-Jardinière – Fête du 14 mai au Petit Atelier,14 rue de la république Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Dans le cadre de la « Fête du 14 mai » la ville d’Elbeuf sur Seine propose des ateliers collectifs pour vous permettre de customiser une vieille paire de chaussures, bottes ou baskets afin d’en faire une jardinière. Venez participer à ce moment convivial. Venir avec sa vieille paire de chaussures… Matériels fournis ! Rendez-vous samedi 23 avril, de 14h à 16h, au Petit Atelier- 14 rue de la république. Tout public Renseignements et inscriptions : – auprès de Valérie Biyoundoudi-Legrand, éco-médiatrice au 06 27 39 38 57 – par mail : [developpementdurable@mairie-elbeuf.fr](mailto:developpementdurable@mairie-elbeuf.fr)

Gratuit

