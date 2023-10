Patch chaussettes Atelier Chaussettes Solidaires Paris Catégorie d’Évènement: Paris Patch chaussettes Atelier Chaussettes Solidaires Paris, 20 octobre 2023, Paris. Patch chaussettes Vendredi 20 octobre, 09h30 Atelier Chaussettes Solidaires Le vendredi 20 octobre, pendant les Journées Nationales de la Réparation de 9h30 à 12h, nous vous invitons au sein de notre atelier au 2 rue des Gardes dans le 18e, dans une ambiance conviviale, petits et grands, à un atelier de customisation, upcycling à partir de chaussettes, afin de donner un nouveau souffle à vos vêtements. Atelier Chaussettes Solidaires 2 rue des Gardes75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Goutte-d’Or Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « association@chaussettessolidaires.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Paris

Lieu
Atelier Chaussettes Solidaires
Adresse
2 rue des Gardes75018 Paris
Ville
Paris

