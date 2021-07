Atelier Châteauneuf-du-Pape La Cité du Vin, 16 septembre 2021, Bordeaux.

Atelier Châteauneuf-du-Pape

le jeudi 16 septembre à La Cité du Vin

Le 3ème jeudi du mois, en collaboration avec ses partenaires viticoles, la Cité du Vin vous propose de partir à la découverte d’une région ou d’un pays producteur de vins. Au cours de cet atelier de dégustation, découvrez 4 vins issus des cuvées spéciales de Châteauneuf-du-Pape ! En dehors de la cuvée classique du domaine, les vignerons de Châteauneuf-du-Pape élaborent souvent une ou plusieurs cuvées spéciales : mono-cépage, vieilles vignes, cuvées parcellaires ou élevage atypique (100% fûts, amphores…). Plus onéreuses mais aussi plus travaillées, ces cuvées sont toujours le fruit de la liberté et l’imagination des vignerons de l’appellation. 13 cépages autorisés, 4 sols bien différents, une tradition d’élevage mixte et de vieilles vignes permettent aux artisans que sont nos vignerons d’innover en proposant des cuvées atypiques et surprenantes, les meilleures années. Animé par : Hortense HALLEREAU, Syndicat des vignerons de Châteauneuf-du-Pape En partenariat avec : la Fédération des syndicats de producteurs de Châteauneuf-du-Pape “réservé aux personnes de plus de 18 ans”

PLEIN TARIF 18 € TARIF ABONNÉ 14,40 €

Au cours de cet atelier de dégustation, découvrez 4 vins issus des cuvées spéciales de Châteauneuf-du-Pape !

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T18:30:00 2021-09-16T19:30:00;2021-09-16T20:30:00 2021-09-16T21:30:00