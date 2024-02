Atelier château en carton ! Caen, mercredi 6 mars 2024.

Atelier château en carton ! Caen Calvados

Rêvons et construisons ensemble une architecture de carton. Jouons et assemblons les formes. Élevons et franchissons pour émerveiller nos cœurs de bâtisseurs. Parfois détruisons et recommençons encore.

À l’occasion de Chantiers communs, et pour la deuxième édition consécutive, la Ville de Caen propose aux petits et grands de prendre part au grand chantier de transformation du Château de Caen. Venez créer votre château en carton en famille !

Ouvert à partir de 5 ans. Réservation à le.chateau.en.chantier@caen.fr.

Avec Territoires pionniers.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:00:00

fin : 2024-03-06 16:00:00

Eglise Saint-Georges Château de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie le.chateau.en.chantier@caen.fr

