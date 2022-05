Atelier Château En Aquarelle Martainville-Épreville, 27 juillet 2022, Martainville-Épreville.

Atelier Château En Aquarelle Martainville-Épreville

2022-07-27 14:30:00 – 2022-07-27 16:00:00

Martainville-Épreville Seine-Maritime Martainville-Épreville

Les jardins nous offrent une vue magnifique sur le château de Martainville. Que pensez-vous de venir croquer avec peinture et pinceaux ce château et de vous mettre dans la peau d’un peintre… Atelier pour les enfants de 4 à 11 ans, animé par un médiateur culturel du Département, sur réservation. Tarifs : 5€. Renseignements et réservations : musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11.

musees.departementaux@seinemaritime.fr +33 2 35 23 44 70 http://www.chateaudemartainville.fr/

Martainville-Épreville

dernière mise à jour : 2022-05-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin