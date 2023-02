Découvrir un atelier de vitrail, au portail sud de la cathédrale de Chartres Atelier, 31 mars 2023, Chartres.

Visite de l’atelier, vidéo montrant la création des vitraux, travail devant le public.

Atelier 4, cloître Notre-Dame 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

J’ouvre à nouveau au public mon atelier durant ces Journées européennes des métiers d’Art, dans l’esprit des trois précédentes éditions : service des autres, ceux que les circonstances habituelles n’amènent pas à mon atelier. Il s’agit des personnes qui ne font partie ni de mon entourage familial, ni de mon entourage amical, et qui n’oseront pas monter jusqu’à mon atelier si cet évènement ne les y autorise.

A l’heure des JEMA 2023, j’en serai à 14 années de travail dans mon atelier, 15 jours près. Cet atelier est de mieux en mieux aménagé, et j’y ai de plus en plus de belles choses à montrer. L’installation d’un grand écran et de sono dans une des deux pièces intérieures permet aussi de faire de petites séances de cinéma, où le spectateur voit la réalisation de tel ou tel de mes vitraux.

La vision de ces diaporamas est une découverte pour le visiteur, et me rappelle de bons souvenirs, en revoyant les étapes de travaux passés et surtout les visages des stagiaires, apprentie et amis qui m’ont aidé.

Les deux premiers JEMA, avant la crise COVID de 2020, m’avaient apporté jusqu’à 50 visites par jours, dont certaines restaient une bonne heure, ce qui est beaucoup pour les locaux assez exiguë de l’atelier. Mais les JEMA de 2022 ont emmené deux fois moins de visiteurs, avec une qualité étonnante : deux achats et une commande, ainsi que de précieux contacts.

Je ne me fais donc pas prier pour participer à nouveau.

L’atelier peut offrir trois type de choses :

Tout d’abord la visite de l’atelier. Il encore situé sous la charpente du plus vieux des bâtiments qui forment le cloître Notre-Dame, c’est-à-dire la couronne de maisons historiques qui entourent la cathédrale. Il faut monter les trois étages pour voir des poutres qui ont vraisemblablement servies d’échafaudage à la cathédrale, avec un grand espace d’entrée, et deux petites pièces heureusement aménagées pour protéger du froid, dans lesquels je réalise l’essentiel du travail du verre, à l’exception du montage au plomb, uniquement à « l’extérieur », sous le toit.

Dans ces pièces se trouvent les vitraux exposés, une partie des dessins, et la partie « cinéma », le reste des dessins étant dans le grand espace sous la charpente. Dans ce dernier espace se trouve aussi les casiers à verre antique.

Les diaporamas ensuite : le grand écran de 137 cm de diagonale, installé à Pâques 2021, assure la vision des vidéos aux personnes qui peuvent le regarder par groupe de 9, et plus si l’on ouvre la porte de le seconde pièce. Relié à un ampli, cet écran permet de montrer le travail en musique. En avril, ce seront au moins 23 vidéos qui seront disponibles, selon ce que souhaitent regarder les visiteurs. En effet, les personne observent parfois un dessin, et souhaitent en voir la réalisation ; les diaporamas permettent qu’ils soient exaucés. Je peux également montrer le travail des souffleurs de verre, grâce à des vidéos tournées dans les verreries Saint-Just et Lamberts.

Le travail devant le public enfin : cela fait plus de 15 ans que je coupe du verre, et je peux donc réaliser mon travail sous les yeux des gens sans que cela me déconcentre trop…et sans casse ! Je ne sais encore quel vitrail sera sur la table les 31 mars, 1er et 2 avril, mais de toutes les façons les visiteurs verront du travail en progrès.



Vitrail de la Vierge d’Addis-Abeba (détail), photo de Paul Challan Belval,