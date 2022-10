Atelier en Live #1 Atelier Charbonnier Lutherie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Atelier en Live #1 Samedi 15 octobre, 19h30 Atelier Charbonnier Lutherie

♫JAZZ MANOUCHE♫ Atelier Charbonnier Lutherie 22, rue de l’ Église Saint Michel , 13005 Marseille Marseille 5e Arrondissement Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur L’Atelier en Live revient avec une belle surprise, 2 excellents guitaristes marseillais pour un duo jazz manouche…

PAF 10€ (pour les musiciens !!!)

Nous sommes heureux de vous présenter en exclusivité le 29 octobre le Duo Basilic Swing, avec Benjamin et Peyo

Deux guitares pour un doux mélange de styles autour de la musiques de Django : jazz américain, tsigane , valse, klezmer…

Concert en acoustique dans le cadre de » l’atelier en Live » par Yoann Charbonnier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T19:30:00+02:00

2022-10-15T22:00:00+02:00

