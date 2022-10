Atelier chants polyphoniques du monde

2022-10-27 09:30:00 09:30:00 – 2022-10-27 16:30:00 16:30:00 De 9h30 à 16h30 au Pôle Culturel, sur inscriptions 80€, 12 personnes maximum

Ouvert à tous : aucune connaissance vocale ou musicale n’est requise. Une journée à la découverte de sa voix et de ses vibrations, dans la douceur et la bienveillance. A l’aide des chants sacrés du monde, nous irons explorer cet espace sacré en nous et laisserons émerger notre voix telle qu’elle se présente, sans jugement. Dans la joie d’accueillir chaque voix dans sa singularité et de d’unir toutes les voix en une seule. Un merveilleux moyen pour se reconnecter à soi et aux autres. dernière mise à jour : 2022-10-14 par

