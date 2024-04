Atelier chants indiens Le Bus Magique Lille, samedi 13 avril 2024.

Atelier chants indiens Un moment de détente pour vous initier au chant classique d’Inde du nord, en découvrir les sonorités et retrouver la quiétude intérieure et la sérénité. Samedi 13 avril, 14h00 Le Bus Magique Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T15:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T15:00:00+02:00

Inscription obligatoire : https://www.billetweb.fr/atelier-decouverte-du-chant-indien

Places limitées à 10

Un moment de détente pour vous initier au chant classique d’Inde du nord, en découvrir les sonorités et retrouver la quiétude intérieure et la sérénité.

Cet atelier invite à retrouver l’intériorité, puis à s’ouvrir vers l’extérieur à travers la vibration du corps chantant, et laisser s’exprimer l’être qui s’expanse et rayonne.

Samia vous guidera à la découverte d’un système musical universel à travers le chant indien grâce au réveil de la voix et aux exercices de voix chantée pour faire vibrer le corps.

Atelier animé par Samia Bennaïssa, musicienne & thérapeute

Modalités :

* SUR INSCRIPTION https://www.billetweb.fr/atelier-decouverte-du-chant-indien

10 places

Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-decouverte-du-chant-indien »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/atelier-decouverte-du-chant-indien »}] Péniche