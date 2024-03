Atelier chants et percussions italiennes + Bal folk Salle des fêtes, Vinon-sur-Verdon (83), samedi 4 mai 2024.

Atelier chants et percussions italiennes + Bal folk avec Abbal, Trad et ridéra et arteteka Samedi 4 mai, 16h30 Salle des fêtes, Vinon-sur-Verdon (83) Tarif a venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T16:30:00+02:00 – 2024-05-05T00:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T16:30:00+02:00 – 2024-05-05T00:00:00+02:00

14h30 à 16H : atelier de chants italiens16h30 à 18h00 : atelier de percussion italienne20h30 : balèti avec ABBAL, groupe de musiques et chants à danser d’Italie du Sud puis bal avec trad et ridéra

Evenement en partenariat avec l’association DSDA ( du sens et des arts ) qui proposesamedi après-midi et dimanche matin un atelier danse TARENTELLE à Valensole.

détail de l’atelier chant:

La Compagnie Arteteka vous propose un stage de chants populaires, la transmissiond’un répertoire de tradition orale, avec une harmonisation polyphonique simple etadaptée. Du nord au sud de l’Italie en passant par la botte des Pouilles, nous vousinvitons à un voyage dans différents chants et dialectes italiens.L’enseignement se fait sans partition, selon la tradition orale, avec l’appuid’instruments traditionnels : le tambourin, l’accordéon, la guitare.Pour tous les niveaux, tous les âges, aucune technique particulière requise – justel’envie et le plaisir de chanter avec les autres !

Détail de l’atelier percussion :

L’atelier vise à explorer les techniques d’accompagnement de la musique traditionnelle du sud de l’Italieavec un accent particulier sur les possibilités rythmiques de la « tammorra napoletana » et du «tamburello pugliese e siciliano » – et aussi l’apprentissage de rythmes méditerranéens.Au programme : le jeu sur divers tambours sur cadres, principalement le tamburello d’Italie du sud et latammorra napolitaine, mais aussi le bendir, le bodhran et le daf.Le cours peut être divisé en deux groupes selon les niveaux: un pour les novices et un pourceux qui ont déjà connu le monde des tambours sur cadre.

Salle des fêtes, 83560 Vinon-sur-Verdon, France

