Librairie la Palpitante, Mens (38), le samedi 7 mai à 14:30

Le stage sera consacré à des chansons collectées dans les Alpes, avec des polyphonies contemporaines, ou à l'unisson, tous ensemble ou en petits groupes.

Retrouver le programme complet de l'évènement Opération Rigodon qui aura lieu à Mens du 5 au 8 mai !

avec Philippe Borne
Librairie la Palpitante,Mens (38)
Librairie la Palpitante, 38710 Mens, France

