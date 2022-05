Atelier Chants, 14 juin 2022, .

Atelier Chants

2022-06-14 20:15:00 20:15:00 – 2022-06-14 21:45:00 21:45:00

– par Trad’aMuse –

Sylvie et Eric vous proposent d’aborder les danses traditionnelles chantées. Chacun participe à la dynamique de la danse en répondant au chant de la personne qui mène. Pas de connaissances particulières, il suffit de répondre, et pour un plus grand plaisir, pourquoi ne pas vous essayer à mener la danse? Un petit “chant de table” n’est pas à exclure à l’occasion.

+33 6 08 06 30 28

