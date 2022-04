Atelier chantier naval 6/12 ans

Atelier chantier naval 6/12 ans, 5 mai 2022, . Atelier chantier naval 6/12 ans

2022-05-05 – 2022-05-05 En créant eux-mêmes leur bateau, les enfants laisseront parler leur imagination débordante. Ils repartiront avec leur création. Réservation obligatoire.

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois. En créant eux-mêmes leur bateau, les enfants laisseront parler leur imagination débordante. Ils repartiront avec leur création. Réservation obligatoire.

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois. dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville