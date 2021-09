Atelier chantier d’insertion Le Bar Commun, 16 septembre 2021, Paris.

Atelier chantier d’insertion

Le Bar Commun, le jeudi 16 septembre à 18:00

Les PéPITES est une RECYCLERIE/SURCYCLERIE dont l’activité se structure autour de plusieurs ateliers pour REMOBILISER des personnes éloignées de l’emploi, en prolongeant la vie des objets réalisés à partir de la collecte, en proposant à la vente ces objets revalorisés. Les PéPITES est une boutique dédiée à la maison et au Do It Yourself : mobilier, articles de décoration, vaisselle, mercerie et kits…, le lieu de vente de pièces uniques réalisées dans notre atelier, de collecte des objets pour être valorisés, transformés, surcyclés… pour leur donner une seconde vie ! Les PéPITES est un atelier ouvert au public et une boutique de consommation vertueuse pour les habitants du quartier. C’est aussi un atelier d’insertion, un lieu de production responsable. Les PéPITES est une zone d’échange des savoirs, de restauration du lien social, de sensibilisation à l’environnement (public scolaire par exemple), à l’économie solidaire et un lieu d’engagement bénévole pour les habitants du quartier.

Le Bar Commun 135 rue des Poissonniers, 75018 Paris



