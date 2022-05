Atelier : Chantepleure médiévale, 28 février 2022, .

Atelier : Chantepleure médiévale

2022-02-28 – 2022-07-26

Au moyen de petits jeux et de quizz, retournez au Moyen Âge et découvrez les méthodes de soin et d’hygiène à l’époque d’Agnès Sorel. Vous repartirez avec une création originale, ancêtre du pommeau de douche, que vous aurez fabriquée de vos mains. Amusez-vous ensuite à faire chanter l’eau !

Atelier pour enfants (6-12 ans), avec la possibilité d’un accompagnateur adulte.

Au moyen de petits jeux, retournez au Moyen Âge et découvrez les méthodes de soin et d’hygiène à l’époque d’Agnès Sorel. Vous repartirez avec une création originale, ancêtre du pommeau de douche, que vous aurez fabriquée de vos mains. 6-12 ans avec la possibilité d’un accompagnateur adulte.

+33 2 47 59 48 21 http://www.ville-loches.fr/

