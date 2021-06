Issy-les-Moulineaux Espace Parent-Enfant Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Atelier : Chant prénatal Espace Parent-Enfant Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dans le cadre de son cycle d’ateliers **L’accueil du bébé et du jeune enfant**, l’Espace Parent-Enfant vous accueille à l’Espace Andrée Chedid pour un atelier : Chant prénatal, animé par Judith Bloch-Christophe, vendredi 10 septembre 2021 de 19h à 20h30 ——————————————————————————————– Vous ne chantez pas juste ? Offrez-vous le bonheur de juste chanter… Le chant prénatal est une préparation à l’accueil de la vie qui peut être pratiquée dès que survient l’envie de chanter au cours de la grossesse. Le chant prénatal vise à apporter un mieux-être pendant la grossesse, nouer une relation à l’enfant à naître, compléter la préparation à l’accouchement ainsi qu’à prolonger ces moments après la naissance. Pendant les ateliers, le travail sur le corps et sur la voix par des vocalises, des sons et des chansons permet à la future maman d’accompagner, seule ou en couple, ces moments exceptionnels. L’atelier chant prénatal peut être prolongé, après la naissance, jusqu’aux 2 mois de l’enfant. L’atelier est animé par **Judith Bloch-Christophe**, animatrice et formatrice en chant périnatal.

Atelier gratuit, renseignements par téléphone, inscription par email, 10 participants par séance.

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur inscription. Espace Parent-Enfant 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

