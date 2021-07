Atelier Chant Prénatal Boutique bulle de bien naitre, 6 octobre 2021, Poitiers.

Atelier Chant Prénatal

du mercredi 6 octobre au mercredi 20 octobre à Boutique bulle de bien naitre

Atelier Chant Prénatal (3x 45 minutes). Profitez de cet atelier pendant votre grossesse. Sous forme de 3 ateliers de 45 minutes, vous pourrez évoluer et serez initié à l’utilisation du chant prénatal dans votre relation avec bébé pendant la grossesse, pendant l’accouchement si besoin et après la naissance. La vibration des sons vous aidera à prendre conscience de votre corps et de vos ressentis. Nous y parlerons également des liens entre la gorge et la bouche avec l’utérus et le vagin. Ce moment de communion grâce au son ne nécessite en aucun cas de savoir chanter ou même de chanter juste… il vous suffira juste de vous laisser porter par le son et de vous y abandonner. >>> Inscription obligatoire par téléphone ou par mail >>> 8 places disponibles >>> Atelier maintenu à partir de 5 participantes

50€/pers pour les 3 ateliers

3 Ateliers de 45 minutes pour femmes enceintes, afin de prendre conscience, de votre corps, de votre respiration, de vos sensation et d’oublier le regard des autres.

Boutique bulle de bien naitre 55 bis route de gencay, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T11:15:00 2021-10-06T12:00:00;2021-10-13T11:15:00 2021-10-13T12:00:00;2021-10-20T11:15:00 2021-10-20T12:00:00