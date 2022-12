Atelier chant : oser sa voix Bergerac, 15 janvier 2023, Bergerac .

Atelier chant : oser sa voix

26 Rue Saint-James Studio Aquitaine Yoga Bergerac Dordogne Studio Aquitaine Yoga 26 Rue Saint-James

2023-01-15 14:30:00 – 2023-01-15 17:30:00

EUR 30 Accueillir sa voix et oser la dévoiler : un cheminement tout en douceur et en joie. Le chant spontané est celui qui nous est inspiré dans l’instant présent. Il permet de nous exprimer au-delà des mots, d’une technique vocale ou de normes esthétiques. Grâce à des propositions ludiques, je vous invite à entrer dans la dimension sensible et puissante de votre voix, que nous explorons avec des jeux vocaux, des onomatopées et des improvisations vocales en duo, trio ou collectives. Aucune connaissance ou pratique vocale antérieure n’est nécessaire ; vous êtes tous et toutes les bienvenues à venir jouer avec votre voix dans la simplicité et le plaisir.

+33 6 50 23 08 84

gwenaelle doerflinger

