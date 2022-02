Atelier chant La Voix Là Nogent-le-Rotrou, 3 mars 2022, Nogent-le-Rotrou.

Atelier chant La Voix Là Nogent-le-Rotrou

2022-03-03 18:00:00 – 2022-03-03 19:00:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

10 EUR 10 10 Découvrez votre voix dans le confort et l’économie d’énergie lors de cet atelier de chant avec Laura Llorens et sa pédagogie basée sur la respiration, la résonance de votre voix et la liberté d’expression. Pendant une heure, vous aurez un atelier complet avec des exercices de détente et de respiration, puis des vocalises pour affiner votre technique vocale et bien évidemment, le plaisir de chanter ensemble ou en individuel. Ne soyez pas intimidés! Laura croit dur comme fer que tout le monde peut apprendre à chanter. Venez nombreux !

contact@lecirconflexe.com +33 2 37 49 70 90

pixabay

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-02-24 par OTs du Perche