ATELIER CHANT « J’EXPLORE MA VOIX » Félines-Minervois, 29 janvier 2023, Félines-Minervois .

ATELIER CHANT « J’EXPLORE MA VOIX »

1 Rue de l’Occitanie Félines-Minervois Hérault

2023-01-29 10:00:00 10:00:00 – 2023-01-29 17:00:00 17:00:00

Félines-Minervois

Hérault

EUR Puisqu’une saison culturelle, ça n’est pas que des spectacles et du public mais bel et bien l’occasion de pratiquer, de recevoir, de s’essayer, d’oser s’exprimer, les Ateliers du Vivant vous proposent différents stages.

Tous les publics sont concernés (enfants, ados, adultes) et tous les stages sont accessibles aux débutants.

Jauge limitée et réservation indispensable.

Atelier CHANT Adultes par Elisa Vellia

Dans le cadre de la venue du Collectif TDP le samedi 28 janvier pour la soirée spéciale (2 spectacles entrecoupés d’un buffet), Elisa Vellia, chanteuse et harpiste du spectacle propose un atelier chant.

Inspirée de ses formations autour de la voix et du corps et de son expérience de la scène et de l’enseignement, elle crée sa propre méthode de pratique vocale où corps, souffle et voix sont inséparables dans une approche globale. Le répertoire musical proposé est issu des musiques de la Méditerranée principalement grec mais elle propose aussi des chants italiens, arméniens, séfarades.

Cet atelier s’adresse à tous. Nul besoin de connaissances musicales pour participer. Les textes sont transmis en phonétique

Atelier CHANT Adultes par Elisa Vellia

Félines-Minervois

dernière mise à jour : 2023-01-10 par