Atelier : "Chant instinctif, communication vibratoire" Tinqueux, 13 novembre 2021

Air de Campagne 63 Avenue du 29 Août 1944 Tinqueux

2021-11-13 14:30:00 – 2021-11-13 17:30:00

Tinqueux 51430 Tinqueux

Le 13 Novembre, initiez-vous à la communication vibratoire, la sophrologie Caycedienne s’allie au chant pour une synergie enrichissante vers la relaxation en conscience, clé d’une exploration vocale profonde et détendue.

Découvrez le chant de façon instinctive, sans barrières, laissez-vous guider et faites connaissance avec votre musique intérieure en remontant aux racines du chant.

Explorez les résonnances sympathiques, interagissez avec d’autres voix et construisez un nouveau langage tout en harmonie grâce à une écoute mutuelle, chantez, partez en reconnaissance et tissez une toile vibratoire en entrelaçant les voix et les consciences pour des sensations uniques et un partage sensoriel inédit.

Venez tenter l’expérience !

Intervenants :

Samantha Dillmann, chanteuse d’opéra et de musiques extra-occidentales, professeur de chant et de rééducation vocale

Céline Dutailly, sophrologue Caycedienne, hypnothérapeute Ericksonienne et Maître Reiki

Réservation en ligne ou par téléphone.

http://www.lesjardinsdepuccini.com/

Air de Campagne 63 Avenue du 29 Août 1944 Tinqueux

