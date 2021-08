Paris MPAA/Saint-Blaise - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris ATELIER CHANT ET MISE EN SCENE MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégorie d’évènement: Paris

samedi de 10h à 17h

et dimanche de 14h à 18h

et mardi de 19h à 22h

MEMOIRE, QUI ES-TU ? la compagnie Disorders invitent les participant·e·s à créer ensemble un texte choral mis en jeu et en voix, qui interrogera les notions d’héritage(s) et de mémoire. C’est quoi mon/mes héritages ? quelle place prennent-t-ils ? Sont-ils les miens, les tiens, les nôtres ? Qu’est-ce que c’est de faire histoire ensemble ? De faire corps… À partir d’un travail artistique sur l’individu et le collectif, l’espace public sera rêvé et investi comme un lieu des possibles, festif et poétique. Théâtre, chant, percussions corporelles, et écriture seront au cœur de cet atelier. Animations -> Atelier / Cours MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 37/39 rue Saint-Blaise Paris 75020

Contact :MPAA 01 46 34 94 90 saint-blaise@mpaa.fr

Date complète :

