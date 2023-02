Atelier chant – Circle songs, 4 mars 2023, Coësmes Roche aux Fées Communauté Coësmes.

Atelier chant – Circle songs

1 rue des ardoisières Coësmes Ille-et-Vilaine

2023-03-04 20:30:00 – 2023-03-04 22:30:00

Coësmes

Ille-et-Vilaine

Coësmes

En partenariat avec Rue des Arts et la Résidence des oiseaux, le Bistrot Lab’ ouvre sa scène au public souhaitant participer à cet atelier, animé par Karl Bento, dit KARLTON.

Le Circle Song est un principe de chant en groupe, simple et ancien, selon lequel un groupe de personnes disposées en cercle « fait tourner » un motif rythmique ou chanté de base, inspiré d’influences africaines, latines, groove, folklore traditionnel ou jazz.

« Et si nous improvisions ensemble ? A partir de notions rythmique, et avec l’aide de techniques de beatbox, de percussion corporelle et de théâtre d’improvisation, utilisons nos voix et notre corps pour chanter, groover, rythmer, s’amuser… »

Gratuit

Inscriptions sur contact@bistrotlab.fr

contact@bistrotlab.fr +33 6 40 65 01 79 http://www.bistrotlab.fr/

Coësmes

dernière mise à jour : 2023-02-24 par Roche aux Fées Communauté