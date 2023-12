Atelier chansigne et présentation de l’Opéra Participatif « Une Petite Flûte » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier chansigne et présentation de l’Opéra Participatif « Une Petite Flûte » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 13 janvier 2024, Paris. Le samedi 13 janvier 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit Niveau minimum de LSF requis : B1 Venez chansigner autour de l’Opéra Participatif « Une Petite Flûte » en partenariat avec le théâtre des Champs-Élysées ! Découvrez l’Opéra Participatif et plongez à la découverte du chansigne !

Une Petite Flûte d’après Mozart conçue tout spécialement pour le jeune public pour s’adonner au chant et au chansigne avec la complicité de Julie Depardieu. Dans un univers se référant à l’Égypte ancienne, vous retrouverez un prince à la recherche d’une princesse emprisonnée, un serpent géant, un oiseleur fanfaron, une Reine de la nuit fascinante et un Grand Prêtre avec sa terrible épreuve du feu. Tout est là pour ensemble, rire, être ému et émerveillé. >> Après une présentation de l’Opéra Participatif Une Petite Flûte par Isabelle ANTOINE, responsable de la médiation culturelle au théâtre des Champs-Élysées, vous participerez à l’atelier chansigne dirigé par Christelle PÉPIN, enseignante artistique en LSF. Voir la vidéo des 6 chants en LSF Atelier gratuit sur inscription, ouvert à toutes personnes signantes avec un niveau minimum B1 en LSF. >> Représentation en Langue des Signes Française (LSF) au théâtre des Champs-Élysées : le samedi 3 février 2024 à 15h Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

