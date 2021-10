Paris Maison de la culture du Japon île de France, Paris Atelier Chanoyu Maison de la culture du Japon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier Chanoyu Maison de la culture du Japon, 15 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 15 décembre 2021

de 15h à 16h30

gratuit

Atelier pour enfants et adolescents Sur l’initiative de Sôshitsu Sen, XVIe Grand Maître de l’école Urasenke, l’école Urasenke organise une cérémonie du thé pour les enfants et adolescents de 8 à 16 ans. Cette initiation à l’art du thé, ses codes et ses secrets, leur permettra de mieux comprendre la culture japonaise. Une petite séance de confection de gâteaux japonais est aussi prévue. Animations -> Atelier / Cours Maison de la culture du Japon 101 quai Branly Paris 75015

6 : Bir-Hakeim (68m) 6 : Passy (390m)

Contact :Maison de la culture du Japon à Paris 0144379500 https://www.mcjp.fr 0144379595 Animations -> Atelier / Cours Ados;Enfants

Date complète :

2021-12-15T15:00:00+01:00_2021-12-15T16:30:00+01:00

Ecole Urasenke

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison de la culture du Japon Adresse 101 quai Branly Ville Paris lieuville Maison de la culture du Japon Paris