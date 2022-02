Atelier Champagnes et Chocolats – Champagne Canard-Duchêne Ludes Ludes Catégories d’évènement: Ludes

Marne

Atelier Champagnes et Chocolats – Champagne Canard-Duchêne Ludes, 2 avril 2022, Ludes. Atelier Champagnes et Chocolats – Champagne Canard-Duchêne Domaine Canard-Duchêne 1 rue Edmond Canard Ludes

2022-04-02 – 2022-04-02 Domaine Canard-Duchêne 1 rue Edmond Canard

Ludes Marne Ludes Comme le vin, le chocolat se déguste comme un grand cru en faisant appel à tous vos sens… Pour un mariage champagne et chocolats tout en délicatesse, quelques règles sont à respecter pour un accord vraiment parfait !

Découvrez dans cet atelier pédagogique et ludique, autour de 3 cuvées et de 3 grands chocolats , de nouvelles expériences gustatives avec des associations aussi inattendues que pétillantes de gourmandises ! Visite de cave possible avant l’atelier, sur réservation, à 10h30.

Cette prestation de une heure environ comprend : Atelier/dégustation commentée de 3 champagnes et 3 chocolats. Nombre de places limitées. Réservation impérative jusqu’à 48h avant l’événement.

Inscription soumise à annulation en cas de participation inférieure à 6 personnes, 7 jours avant la date fixée.

Allergies ou régime alimentaire : prévenir dès la réservation +33 3 26 61 11 60 http://www.canard-duchene.fr/ Domaine Canard-Duchêne 1 rue Edmond Canard Ludes

dernière mise à jour : 2021-12-01 par

Détails Catégories d’évènement: Ludes, Marne Autres Lieu Ludes Adresse Domaine Canard-Duchêne 1 rue Edmond Canard Ville Ludes lieuville Domaine Canard-Duchêne 1 rue Edmond Canard Ludes Departement Marne

Ludes Ludes Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ludes/

Atelier Champagnes et Chocolats – Champagne Canard-Duchêne Ludes 2022-04-02 was last modified: by Atelier Champagnes et Chocolats – Champagne Canard-Duchêne Ludes Ludes 2 avril 2022 Ludes Marne

Ludes Marne