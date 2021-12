Ludes Ludes Ludes, Marne Atelier Champagne et Fromage : Champagne Canard-Duchêne Ludes Ludes Catégories d’évènement: Ludes

Marne

Atelier Champagne et Fromage : Champagne Canard-Duchêne Ludes, 26 mars 2022, Ludes. Atelier Champagne et Fromage : Champagne Canard-Duchêne Domaine Canard-Duchêne 1 Rue Edmond Canard Ludes

2022-03-26 – 2022-03-26 Domaine Canard-Duchêne 1 Rue Edmond Canard

Ludes Marne Pâtes pressées, pâtes molles, pâtes cuites…

Chaque famille de fromages appelle un style de vin différent. Malgré les idées reçues et si les meilleurs accords n’étaient pas avec des vins rouges ! Découvrez dans cet atelier pédagogique et ludique, autour de 3 cuvées et de 3 fromages régionaux, de nouvelles expériences avec des associations aussi surprenantes que pétillantes de gourmandise… Visite de cave possible sur réservation avant l’atelier, à 10h30.

Cette prestation de une heure environ comprend : Atelier/dégustation commentée de 3 champagnes et 3 fromages Nombre de places limitées. Réservation impérative jusqu’à 48h avant l’événement.

Inscription soumise à annulation en cas de participation inférieure à 6 personnes, 7 jours avant la date fixée.

Allergies ou régime alimentaire : prévenir dès la réservation +33 3 26 61 11 60 Domaine Canard-Duchêne 1 Rue Edmond Canard Ludes

dernière mise à jour : 2021-12-01 par

Détails Catégories d’évènement: Ludes, Marne Autres Lieu Ludes Adresse Domaine Canard-Duchêne 1 Rue Edmond Canard Ville Ludes lieuville Domaine Canard-Duchêne 1 Rue Edmond Canard Ludes