Atelier Chambre noire Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier Chambre noire Cité des sciences et de l’Industrie, 26 avril 2022, Paris. Atelier Chambre noire

du mardi 26 avril au mardi 3 mai à Cité des sciences et de l’Industrie

La caméra obscura (ou chambre noire en français) est l’ancêtre de l’appareil photo. Durant cet atelier, les jeunes pourront construire leur propre chambre noire. Elle leur permettra de comprendre les aspect physiques de la lumière et d’appréhender le principe de la photographie historique et actuelle. Avec cet outil, ils pourront représenter sur le papier n’importe quel panorama et produire leurs propres œuvres comme le faisait Léonard de Vinci. Par des expériences multiples, ils pourront apprécier la netteté de leur image retransmise ainsi que la luminosité. Notre animatrice saura les aider dans leur démarche expérimentale pour obtenir le meilleur résultat possible. En fin de séance, nos jeunes apprentis photographes pourront, selon le temps disponible, découvrir d’autres outils d’imageries utilisés au siècle dernier (ou avant !) De quoi étonner leur entourage et apprendre tout en s’amusant !

Tarif : 12 euros / personne – Tarif abonnés : 9 euros

