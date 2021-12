Monteynard Salle Polyvalente de Monteynard Isère, Monteynard Atelier “Chamboule mots” Salle Polyvalente de Monteynard Monteynard Catégories d’évènement: Isère

Atelier "Chamboule mots"

Salle Polyvalente de Monteynard, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00

Atelier animé par Amandine, ouvert aux enfants non accompagnés à partir de 8 ans ou avant 8 ans accompagnés d’un adulte. A partir de textes littéraires, on en produit d’autres en découpant les mots pour les réagencer. Place à l’imagination !

L’atelier pourra accueillir une douzaine de personnes

Avec Amandine, on découpe des textes pour en créer de nouveaux avec les mêmes mots
Salle Polyvalente de Monteynard
Chemin du Pré Badier 38770 Monteynard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:00:00

