Atelier chamanique Petits & Grands Biscarrosse, 24 novembre 2021, Biscarrosse.

Atelier chamanique Petits & Grands Biscarrosse

2021-11-24 – 2021-11-24

Biscarrosse Landes

Parce que je pense que les enfants sont le plus grand trésor de terre maman.

Le nouveau terreau fertile qui viendra nourrir l’unité.

Qu’ils sont les adultes de demain.

Les enfants sont bien plus éveillés, bien plus conscients que nous le pensons.

Alors il me semble utile et essentiel de les accompagner vers une ouverture encore plus grande d’eux mêmes par eux mêmes, afin que cette lumière intérieure ne s’essouffle pas.

Les enfants d’aujourd’hui ne se sont pas incarnés sur terre maman pour être façonnés, enfermés dans des cases, limités par l’éducation, la société, non.

Ces enfants sont là pour jouer, se réveiller, se révéler à eux mêmes, par eux mêmes pour servir l’unité.

C’est pour toutes ces raisons qu’est naît l’envie de faire des ateliers chamaniques pour les enfants.

Au programme de ces ateliers:

Contes initiatiques

Découverte de la nature

Voyage au tambour

Land art

Danse

Rê-Veilleuses d’âmes

Biscarrosse

