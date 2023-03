Portes Ouvertes à l’atelier de poterie atelier Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Portes Ouvertes à l’atelier de poterie atelier, 1 avril 2023, Chalon-sur-Saône. Portes Ouvertes à l’atelier de poterie 1 et 2 avril atelier Les Journées Européennes des Métiers d’Art seront l’occasion de présenter le travail de l’atelier par des démonstrations de tournage et tournassage. La visite de l’atelier permettra de mettre en avant la démarche de travail dans le quotidien. Il s’agira de proposer et d’appréhender les nécessaires étapes de la réalisation d’un objet en terre. L’exposition des objets réalisés sera l’occasion d’en découvrir la diversité. Les outils de travail seront aussi présentés : four, tour. Il pourra ainsi être montré le résultat de la cuisson de différentes terres. atelier 6 place du cloitre Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « celinedavidpotiere@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/celine.david.potiere »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 portes ouvertes démonstration celine david

