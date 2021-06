Roubaix Parc Brondeloire Nord, Roubaix Atelier chaîne alimentaire Parc Brondeloire Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Atelier chaîne alimentaire Parc Brondeloire, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Roubaix. Atelier chaîne alimentaire

Parc Brondeloire, le jeudi 8 juillet à 14:00

Cette activité est proposée par l’association AJONC. Qui mange qui ? Petits jeux de rôle autour de l’alimentation des animaux. À la découverte de la chaine alimentaire et des interactions entre espèces dans leur environnement. 2 ateliers de 1 heure sur inscription au 07.68.41.07.40. 20 places disponibles.

Sur inscription

Sur le thème de la nature Parc Brondeloire 38 Rue du Brondeloire Roubaix Roubaix Ouest Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T16:00:00

Lieu Parc Brondeloire Adresse 38 Rue du Brondeloire Roubaix Ville Roubaix