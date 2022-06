Atelier chaîne alimentaire

2022-07-12 – 2022-07-12 Venez découvrir la chaîne alimentaire qui est une suite dans laquelle chaque être vivant mange l’être vivant qui le précède. La chaîne alimentaire décrit l’ordre dans lequel les êtres vivants se nourrissent en se mangeant les uns les autres…. Mardi 12 juillet, rendez-vous dans la Salle Famille plus.Atelier de 9h à 10h30 ou de 10h30 à 12h Tarif individuel : 11€/personne. Tarif famille : 9€/personne dès deux personnes inscrites de la même famille. Animé par l’Association « La Cicindèle » Réservations et informations à l’Office de Tourisme : 04 66 24 42 41 Droits gérés dernière mise à jour : 2022-05-20 par

