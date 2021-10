Albi Musée Toulouse-Lautrec Albi, Tarn Atelier Chahut-Couleurs Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’évènement: Albi

Musée Toulouse-Lautrec, le mercredi 6 octobre à 10:00

### La saison redémarre ! Créé en 1995 par le mTL, l’Atelier Chahut-Couleurs est le rendez-vous annuel des mercredis matins des petits amis de Toulouse-Lautrec. L’atelier est financé par la Ville dans le cadre des Ateliers pé-riscolaires et de la démocratisation des pratiques culturelles. L’atelier Chahut-Couleurs reprend dès le 6 octobre 2021. Il reste encore quelques places. _N’attendez plus pour vous inscrire par téléphone au 05.64.49.48.97._ **Le thème de l’année 2021 – 2022 : L’atelier de Toulouse-Lautrec** ### Dessiner – Peindre – Decouper. Durant l’année, les enfants découvriront les oeuvres de la donation et les techniques utilisées par l’artiste. A la fin de l’année, une version revisitée de l’atelier de l’artiste sera présentée aux familles. _Public de 7-10 ans, mercredi de 10h00 à 11h30._

Inscriptions par téléphone

Atelier pour les 7-10 ans Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi Tarn

2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T11:30:00

