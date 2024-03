ATELIER C’EST L’PRINTEMPS · CRÉATION DE DIORAMAS Montpellier, mercredi 10 avril 2024.

Les arbres bourgeonnent, les odeurs colorées se propagent, les papillons et les oiseaux se donnent rendez- vous dans les airs… C’est notre saison préférée à La causette !

Enveloppés par la douce brise du printemps, nos bambins seront transportés dans un univers où la créativité s’épanouit comme les fleurs dans un jardin ensoleillé. Sous la direction bienveillante de Céline, ils laisseront libre cours à leur imagination débordante. Au son enjoué des mélodies printanières, chaque note résonnera comme un appel à la création. Inspirés par le renouveau de la nature, nos apprentis artistes se plongeront dans la réalisation de leur propre diorama, un tableau vivant où la magie du printemps prendra vie sous leurs doigts agiles.

Armés de pinceaux et de couleurs vives, ils donneront naissance à des scènes florales éclatantes, peuplées de papillons virevoltants et d’oiseaux chantants. Chaque élément minutieusement disposé dans leur diorama racontera une histoire de renaissance et d’émerveillement. Et tandis que leurs mains s’affaireront à façonner ce petit monde enchanté, leurs oreilles seront bercées par les notes suaves de la musique printanière, les transportant encore plus loin dans l’atmosphère féérique de cette saison tant aimée.

À la fin de cet atelier féerique, nos jeunes créateurs auront non seulement une œuvre à présenter fièrement au repas de Pâques mais aussi des souvenirs empreints de joie et de partage, prêts à éclore comme autant de fleurs au printemps.

AU PROGRAMME

Quizz sur le printemps et écoute de musiques sur le thème de la saison

Atelier le dessin technique au choix (crayon de couleur, papier, feutres, aquareellees etc)

Création de cadres personnalisés et encadrement des dessins

Création de dioramas printanniers !

Enfants de 5 à 8 ans 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:00:00

fin : 2024-04-10 12:30:00

6 Rue Saint-Denis

Montpellier 34000 Hérault Occitanie lacausettebonjour@gmail.com

