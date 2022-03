Atelier “C’est le chantier” La Guerche-sur-l’Aubois, 19 avril 2022, La Guerche-sur-l'Aubois.

Atelier “C’est le chantier” 27 rue du lieutenant Petit La Guerche-sur-l’Aubois

2022-04-19 – 2022-04-19

La Guerche-sur-l’Aubois Cher La Guerche-sur-l’Aubois27 rue du lieutenant Petit Cher

1.5 EUR 1.5 Que se passe-t-il sur un chantier de construction ou de restauration d’une maison ou d’un monument ? Qui fait quoi ?

À partir du jeu « Poids et parpaing » et de bien d’autres expériences, les enfants enfilent leur casque et entrent dans l’univers de la construction.

latuilerie@paysloirevaldaubois.fr +33 2 48 74 23 93 https://www.ciap-latuilerie.fr/

©Pixabay

dernière mise à jour : 2022-03-28 par