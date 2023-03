ATELIER Ces lecteurs « sélecteurs » Mediatheque de la butte de Thil Précy-sous-Thil Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

ATELIER Ces lecteurs « sélecteurs »
Mediatheque de la butte de Thil, 11 mars 2023, Précy-sous-Thil
6 Rue du Serein
Précy-sous-Thil
Côte-dOr

Côte-dOr Participez aux acquisitions du fonds adulte. Un moment convivial où vous pourrez solliciter vos avis sur les livres qui intégreront les collections : fictions et documentaires. contact@mediatheque-de-thil.fr Mediatheque de la butte de Thil 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil

