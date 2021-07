Valmeinier Valmeinier Savoie, Valmeinier Atelier Certf-Volant Valmeinier Valmeinier Catégories d’évènement: Savoie

Valmeinier

Atelier Certf-Volant Valmeinier, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Valmeinier. Atelier Certf-Volant 2021-07-23 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-23 18:00:00 18:00:00

Valmeinier Savoie Valmeinier Construisez votre propre cerf volant ! info@valmeinier.com +33 4 79 59 53 69 http://www.valmeinier.com/ dernière mise à jour : 2021-07-18 par Office de Tourisme de Valmeinier

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Valmeinier Étiquettes évènement : Autres Lieu Valmeinier Adresse Ville Valmeinier lieuville 45.17446#6.49386