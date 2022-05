Atelier : cerf volant Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer

Atelier : cerf volant Hermanville-sur-Mer, 5 juillet 2022, Hermanville-sur-Mer. Atelier : cerf volant Place de la 3ème DIB Club de voile Hermanville-sur-Mer

2022-07-05 – 2022-07-05 Place de la 3ème DIB Club de voile

Hermanville-sur-Mer Calvados Le club de voile et des loisirs d’Hermanville-sur-Mer vous propose un atelier de fabrication de cerf-volant.

Les enfants pourront réaliser des modèles plus ou moins compliqués en fonction de leur âge. Ensuite, ils auront l’occasion d’aller les tester directement sur la plage. Le ciel sera alors rempli d’objets colorés s’animant au grès du vent. Le club de voile et des loisirs d’Hermanville-sur-Mer vous propose un atelier de fabrication de cerf-volant. Les enfants pourront réaliser des modèles plus ou moins compliqués en fonction de leur âge. Ensuite, ils… Le club de voile et des loisirs d’Hermanville-sur-Mer vous propose un atelier de fabrication de cerf-volant.

Les enfants pourront réaliser des modèles plus ou moins compliqués en fonction de leur âge. Ensuite, ils auront l’occasion d’aller les tester directement sur la plage. Le ciel sera alors rempli d’objets colorés s’animant au grès du vent. Place de la 3ème DIB Club de voile Hermanville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hermanville-sur-Mer Autres Lieu Hermanville-sur-Mer Adresse Place de la 3ème DIB Club de voile Ville Hermanville-sur-Mer lieuville Place de la 3ème DIB Club de voile Hermanville-sur-Mer Departement Calvados

Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hermanville-sur-mer/

Atelier : cerf volant Hermanville-sur-Mer 2022-07-05 was last modified: by Atelier : cerf volant Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 5 juillet 2022 Calvados Hermanville-sur-Mer

Hermanville-sur-Mer Calvados