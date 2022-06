Atelier « Cercle de joie et relaxation par les sons » Willeman Willeman Catégorie d’évènement: Willeman

Atelier « Cercle de joie et relaxation par les sons » Willeman, 5 juin 2022, Willeman. Atelier « Cercle de joie et relaxation par les sons » 2 rue de la vallée Willeman

2022-06-05 – 2022-06-05

2 rue de la vallée Willeman 62770 Willeman Ce dimanche 5 juin, nous vous proposons un après-midi détente avec un atelier « cercle de joie », une relaxation par les sons !

Pendant le cercle de joie nous esquisserons nos meilleurs sourires. Nous nous remplirons de joie grâce à nos rires ! C’est très simple mais tellement libératoire de rire ! Qui plus est le rire est bon pour la santé, alors pourquoi s’en passer ? Quant à la relaxation par les sons, vous serez confortablement installé, vous vous laisserez porter par les son vers un voyage intérieur au plus profond de votre âme pour retrouver votre essence même.

Je vous amènerai dans un premier temps à vous détendre par la respiration en vous guidant. Puis, progressivement, je vous laisserai vivre ce voyage sonore en vous accompagnant avec mes instruments méditatifs : bols tibétains, handpan, lyre de cristal, carillons, guitare, tambour chamanique, flute pour ne citer qu’eux. Je vous proposerai également d’écouter ou de chanter un mantra.

Vous lâcherez prise et vous vous abandonnerez pour mieux vous retrouver. Au plaisir de vous conduire vers cet état modifié de conscience où tout est positif, énergie, joie, bonheur et vitalité.

Ces séances se passent en extérieur, si le temps est à la pluie nous rentrerons à l’intérieur.

Pour votre confort, prévoyez svp un tapis de sol, plaid, oreiller ou même votre doudou ! Tarifs :

14h : Cercle de joie seul : 15€

15h30 : Relaxation par les sons : 15€

