Rencontre avec les créateurs de l’atelier et démonstrations Atelier Céramiques et Cie, 30 mars 2023, Saint-Galmier.

Rencontre avec les créateurs de l’atelier et démonstrations 30 mars – 2 avril Atelier Céramiques et Cie

L’atelier Céramiques & Cie est un collectif de créatrices dont le but est de promouvoir des artistes locaux. Situé au cœur du vieux St Galmier dans une bâtisse historique appelée Maison St Jacques, notre atelier est un cocon chaleureux où nous travaillons et exposons de façon permanente des créations artisanales contemporaines. C’est également un lieu d’échange et de transmission des savoirs faire.

L’Atelier Céramiques & Cie est aussi un lieu d’accueil où de nombreuses expositions individuelles ou collectives rythment la vie de l’atelier , en présentant des artistes locaux, tout en veillant à la diversité des arts proposés.

Plusieurs marchés artistiques agrémentent également l’activité de l’atelier.

Les créatrices de l’atelier proposent de transmettre leur savoir-faire tout au long de l’année, sous forme d’ateliers hebdomadaires ou de stages ponctuels au sein de l’atelier.

Ces activités sont ouvertes à tous les adhérents, petits et grands, avec ou sans idée (si vous n’en avez pas, on en a pour vous)

Nous vous garantissons une ambiance conviviale et créative.

A l’occasion des Jema, nous ouvrons notre atelier aux visiteurs et nous leur proposons des démonstrations.

Atelier Céramiques et Cie 4 rue de saint etienne saint galmier Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.atelierceramiquesetcie.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/AtelierCeramiquesEtCie/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/atelierceramiquesetcie/?hl=fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T14:30:00+02:00 – 2023-03-30T18:30:00+02:00

2023-04-02T12:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

Artisanat céramique

Atelier Céramiques et Cie