Démonstration de technique céramique – tour de potier Atelier Céramiques & Cie. Saint-Galmier Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Galmier

Démonstration de technique céramique – tour de potier Atelier Céramiques & Cie., 1 avril 2023, Saint-Galmier. Démonstration de technique céramique – tour de potier 1 et 2 avril Atelier Céramiques & Cie. Situé dans une maison vieille de 400 ans, au coeur du vieux bourg de Saint-Galmier, je vous accueille dans mon atelier pour découvrir la technique du tour de potier. Atelier Céramiques & Cie. 4, rue de Saint-Étienne 2330 Saint-Galmier Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Mon travail se situe à l’intersection entre le design graphique et l’artisanat. Les formes épurées de mes pièces font place au grain de la terre et aux décors inspirés de la nature.

Démonstration de tournage

Facile en apparence, le tournage est une technique qui demande persévérance et doigté pour être maîtrisée. Venez observer la magie du tournage et voir naître sous vos yeux des pièces en céramique.

Démonstrations :

– Samedi 1 avril : 11h-17h

– Dimanche 2 avril : 12h30-17h

Mon atelier est ouvert tout le weekend des JEMA pour vous faire découvrir mes dernières créations.

N’hésitez pas à pousser la porte pour partager ce moment de création avec moi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Léa Forch

Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Galmier Autres Lieu Atelier Céramiques & Cie. Adresse 4, rue de Saint-Étienne 2330 Saint-Galmier Ville Saint-Galmier lieuville Atelier Céramiques & Cie. Saint-Galmier Departement Loire

Atelier Céramiques & Cie. Saint-Galmier Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-galmier/

Démonstration de technique céramique – tour de potier Atelier Céramiques & Cie. 2023-04-01 was last modified: by Démonstration de technique céramique – tour de potier Atelier Céramiques & Cie. Atelier Céramiques & Cie. 1 avril 2023 Atelier Céramiques & Cie. Saint-Galmier Saint-Galmier

Saint-Galmier Loire