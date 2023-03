L’atelier de céramique ouvre ses portes Atelier Céramique Terres en Vue Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

L’atelier de céramique ouvre ses portes Atelier Céramique Terres en Vue, 1 avril 2023, Montreuil. L’atelier de céramique ouvre ses portes 1 et 2 avril Atelier Céramique Terres en Vue Sublimer le quotidien, vaste programme…

À l’occasion de ce week-end, je serais heureuse de vous présenter mon travail. Je réalise des pièces céramiques en grès haute température ou en cuissons raku, des petites séries utilitaires ou d’autres plus sculpturales, qui je l’espère permettent d’embellir le quotidien de ceux qui vivent avec.

Je serais ravie d’échanger avec vous autour de vos questions, techniques ou concernant mon processus créatif, et pour ceux qui le souhaitent, il sera possible d’expérimenter le modelage.

L'atelier sera ouvert le samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h. Atelier Céramique Terres en Vue 19 rue Saint-Just 93100 Montreuil

