Impressions d’images sur céramique 1 et 2 avril Atelier Céramique Terres en Vue

Découvrez un domaine méconnu et qui peut sembler ésotérique, aussi bien pour néophytes que pour céramistes confirmés : imprimer des graphismes et des photographies sur de l’argile et les cuire pour conserver leur pérennité.

Ces techniques sont nombreuses : transferts, décalcomanie en quadrichromie ou en sépia, photolithographie, typo-litho, dessin sur oxyde, gravure sur « rhodoïd », …

Hormis les transferts en quadrichromie, elles sont accessibles à tout céramiste, à condition toutefois d’accepter de travailler ses images sur ordinateur et logiciel de retouche d’images.

Elles ouvrent un champ très vaste de création en les croisant avec les techniques traditionnelles de la céramique. Le travail de la couleur et du décor par engobes et jus d’oxydes, par-dessus et par-dessous les impressions d’images, permet de créer des couches graphiques qui s’entremêlent et se fondent pour ne faire qu’une.

Mon travail artistique sur les empreintes, les traces et tout ce qui relève de la mémoire et du souvenir m’a ainsi en parallèle amené à développer une collection de plats autour du Gyotaku : l’empreinte directe de poissons sur argile crue. Issus de la technique traditionnelle née au Japon en 1862, mes plats mettent en valeur la beauté des poissons, particulièrement sublimés par le bleu du cobalt et le vert du cuivre.

Toutes mes créations, nées autour et à partir de ces techniques, vous seront visibles et décrites.

Atelier Céramique Terres en Vue 19 rue Saint-Just 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

céramique photographie

© Vincent Lévy