Porte ouverte à l’atelier 1 et 2 avril ATELIER CERAMIQUE SYLVIANE HUMBERT

ATELIER CERAMIQUE SYLVIANE HUMBERT 6 RUE DU CERCLE Rotonde Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

C’est en 2013 que je découvre la céramique à travers l’atelier argile à Besançon, atelier raku de découverte et d’expérimentation. Ce moment je l’attends depuis toujours, la terre est en moi, c’est le moment de lui donner forme. Le feu je n’en n’avais pas idée… Et je découvre cette joie, celle du four raku, du four à bois, et de la fosse qui nous livre ses cadeaux ; du four papier chez Lauriane Firoben et du four électrique haute température depuis 2019. C’est à cette date qu’Alain Sauter m’ouvre les portes de son atelier et j’ai enfin mon propre espace, ma place.

Durant ce week-end vous pourrez découvrir mon lieu de travail, visite de l’atelier ; discussion autour de la fabrication, des différentes terres et engobes. Un petit coin vente et déstockage sera aménagé.



2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Sylviane Humbert