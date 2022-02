Atelier céramique pour petits et grands Champagny-en-Vanoise Champagny-en-Vanoise Catégories d’évènement: Champagny-en-Vanoise

Atelier céramique pour petits et grands Champagny-en-Vanoise, 8 février 2022, Champagny-en-Vanoise. Atelier céramique pour petits et grands Salle d’exposition du cinéma Place du Centre Champagny-en-Vanoise

2022-02-08 16:30:00 – 2022-02-08 17:30:00 Salle d’exposition du cinéma Place du Centre

Champagny-en-Vanoise Savoie Champagny-en-Vanoise EUR 16 16 Venez peindre un petit pot (diverses formes au choix) et une petite forme à suspendre avec des engobes colorés, avant de l’émailler.



Atelier encadré par Lorène Herrero, diplomée des Beaux Arts lorene.herrero@gmail.com +33 6 09 41 52 61 http://www.loreneh.com/ Salle d’exposition du cinéma Place du Centre Champagny-en-Vanoise

