ouverture de l' atelier de poterie céramique

atelier céramique poterie olivier roche 1 rue du college pleumeur bodou Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d'Armor Bretagne

Imaginer, ressentir, mettre en mouvement, donner forme à l’argile, cuire, émailler, cuire encore…

Acteur et observateur à la fois, c’est au travers de ce processus de transformation de la matière, alchimique, que je me permets de devenir “qui je suis”, et que ma vie prends sens.

L’ atelier de poterie céramique vous ouvre ses portes.

Au programme :

Démonstration de tournage et de tournassage, découverte des fours de cuisson et de l’ espace émaiillage, discussions diverses autour du métier de céramiste et des protocoles de fabrication et de cuisson.



