Atelier Céramique – Par Emmanuelle Stolar Vélon 2021-07-17 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-17 16:30:00 16:30:00 L'Atelier éphémère Galerie 8 Rue Basse, Ansouis Vaucluse Ansouis EUR 30

Ansouis Vaucluse Ansouis EUR 30 Venez découvrir , l’espace d’un moment partagé ensemble, jusqu’où nous pouvons travailler la terre.

Venez découvrir , l'espace d'un moment partagé ensemble, jusqu'où nous pouvons travailler la terre.

Venez créer des objets, avec votre inspiration individuelle. sonia.ephemere@gmail.com +33 6 23 37 30 22

Venez créer des objets, avec votre inspiration individuelle.

